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الجمعة، 11-06-2021 06:47 م

لاستكمال أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار

تحويلات مرورية في عمان

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رجل من الأمن العام


الوكيل الإخباري - تشهد منطقة تقاطع السابع التحويلات المرورية التالية، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، نظراً لاستكمال أمانة عمّان الكبرى أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار ضمن المنطقة، وفق صفحة إدارة السير المركزية على " الفيسبوك" : 

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السير القادم من دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يسارا باتجاه شارع إسماعيل حسن النابلسي ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.


السير القادم من شارع سالم محمد القضاة باتجاه دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يمينا عبر شارع فهمي هاشم ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.


وسيتواجد رقباء السير في الموقع لتوجيه الارشادات للسائقين .

 


 




 

 


 

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