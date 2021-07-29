تحويلات مرورية لإكمال إنشاء جسر مسار الباص السريع

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام إنه تبدأ اعتباراً من منتصف ليل الخميس تحويلات مرورية على الطريق الواصل ما بين إشارات الأمير حمزة ولغاية دوار مسجد أبو بكر و بالاتجاهين، لغايات إكمال أعمال إنشاء جسر مسار الباص سريع التردد.

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كما سيتم تحويل السير القادم من شارع البطحاء (الهاشمي الشمالي) عبر إشارات الأمير حمزة باتجاه شارع حابس المجالي وصولاً إلى شارع الأقصى.



و تحويل السير القادم من شارع الاستقلال (المربط) باتجاه اشارات الأمير حمزة وطارق باتجاه جسر القصور الملكية العامرة (اليمين الحر) ثم باتجاه شارع الأقصى قم باتجاه شارع حابس المجالي وصولاً الى شارع الأقصى.



و سيتواجد رقباء السير في الميدان لتوجيه الإرشادات للأخوة السائقين، فضلاً عن توفير كافة الإشارات التحذيرية والإرشادية في الموقع.

