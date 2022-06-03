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تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

الجمعة، 03-06-2022 07:01 م

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

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الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوم غد السبت، بأعمال إعادة تأهيل المسرب الأيسر من طريق الجسر التنموي إلى حي العراتفة في الزرقاء.

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وستقوم بإجراء تحويلات مرورية للسير بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثالثة، والتي تم الانتهاء من إعادة إنشائها حديثا جهة اليمين لتبدأ من جسر التنموي إلى منطقة حي العراتفة وذلك لإتاحة العمل في مسارب الطريق الرئيسي جهة اليسار.


يذكر أن الأعمال في مشروع الباص السريع تم تقسيمها إلى أجزاء؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.


وأكدت إدارة السير تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار التحويلات.

 




 

 


 

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