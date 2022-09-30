الجمعة 30-09-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 30-09-2022 09:54 م

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق البحر الميت السبت

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن البدء بأعمال تركيب جسر مشاة معدني على بداية طريق البحر الميت، في منطقة مرج الحمام، بعد ميدان الأمير حسين بن عبدالله الثاني باتجاه مرج الحمام بحوالي 1 كم، اعتبارًا من الساعة ١١ من مساء يوم السبت، ولغاية صباح يوم الأحد.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم إغلاق المسرب الأيمن من الطريق، ومن ثم الأيسر تباعًا، بعد انتهاء الأعمال في كل جزء على حدا، وتحويل السير إلى طريق مرج الحمام المحاذي لطريق البحر الميت، وفق اللوحات الارشادية التي سيتم وضعها قبل بدء الأعمال، لحين الانتهاء من الأعمال كافة.

ولفتت، إلى أن الجسر سيخدم المواطنين، وطلبة احدى المدارس في المنطقة، وذلك ايمانًا منها بدورها الهام في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

 




 

 


 

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