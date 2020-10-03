السبت 03-10-2020
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السبت، 03-10-2020 02:49 م

تحويلات مرورية وإغلاقات على تقاطع السابع

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الوكيل الإخباري - استكمالا لأعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الامطار ضمن تقاطع السابع وشارع عبدالله غوشة، ستقوم أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير، بإغلاق مقطع من شارع عبدالله غوشة وهو المقطع الممتد من إشارات عبدالله غوشة باتجاه تقاطع السابع اعتبارا من يوم غد الاحد ٢٠٢٠/١٠/٤ .

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وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، بانه سيتم تحويل السير القادم من شارع مكة عبر شارع عبدالله غوشة ( مجمع جبر ) يمينا من إشارات عبدالله غوشة عبر شارع برکات الزعبي ومن ثم شارع إبراهيم قطان الى شارع عبد الرحمن خليفة وصولا الى شارع زهران (ما بین تقاطع السابع وتقاطع الثامن) باتجاه إشارات تقاطع الثامن.

 

ونوه الى انه بإمكان السائقين استخدام الطرق البديلة المتاحة بموقع الاغلاق ومواقع التحويلات في الموقع.


وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية بموقع الأغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بهذه المواقع.


 




 

 


 

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