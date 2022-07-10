تحويلات وإغلاقات مرورية في الكرك

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق عي - مؤتة في محافظة الكرك، واغلاق الطريق، بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من تموز الحالي؛ وذلك لاستكمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل حركة السير إلى طريق عي - جوزا - الشهابية - الكرك.



وأشارت إلى أنه سيتم استكمال الاعمال كافة في المشروع خلال 20 يوما، حيث تشمل الاعمال فيه إعادة تأهيل الطريق بالكامل، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

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