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الأحد، 29-08-2021 07:36 م

تحويلة مرورية جديدة على أوتوستراد عمان - الزرقاء

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الاحد، عن إجراء تحويلة مرورية للسير بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، وذلك ضمن الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى تحويلة موازية ومحاذية يسار الطريق تبدأ من منطقة جسر حي الجندي الى بداية حي العراتفة وبطول 1300 متر.

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