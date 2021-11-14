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الأحد، 14-11-2021 07:17 م

تحويلة مرورية على طريق العدسية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان و بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن اغلاق مسرب بطول 100م من جانبي طريق العدسية مقابل مسجد السلام، وأجراء تحويلة مرورية لكلا المسربين وذلك لتنفيذ اعمال خط تصريف مياه الامطار في الموقع، اعتبارا من صباح غد الاثنين ولغاية مساء الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، أنه سيتم اغلاق المسرب الأيمن من طريق العدسية مقابل مسجد السلام بالاتجاهين بطول 100م وسيتم تحويل السير على المسرب المغلق إلى المسرب الايسر.

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