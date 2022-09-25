تحويل حركة السير داخل نفق الدوار الرابع اثر تدهور مركبة - صور



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان وقوع حمولة مركبة ديانا على الطريق العام داخل نفق الرابع للسير القادم من منطقة عبدون باتجاه الدوار الرابع اثر حادث تدهور تعرضت له المركبة تسبب بتحويل حركة السير كاملة باتجاه الدوار الرابع لتسيير الحركة المرورية .



ودعت الادارة السائقين الى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع ، لحين رفع المركبة والتعامل مع أثر الحادث.

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