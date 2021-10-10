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الأحد، 10-10-2021 09:46 ص

تحويل طلبة الجامعة إلى التعلم عن بعد بحال تسجيل إصابات 10%

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الوكيل الاخباري- أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن الوزارة أقرت خطة من 3 مراحل للعودة الامنة الى الحرم الجامعي، اولها اتخاذ الاجراءات الوقائية من حيث تعقيم وتطهير القاعات، وتدخل اليوم المرحلة الثانية والتي تتضمن مجموعة من الاجراءات لضمان سلامة الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية.اضافة اعلان


وقال الخطيب إن المرحلة الثالثة هي البروتوكولات التي يجب اتباعها في حال تسجيل اصابات كورونا.

وأضاف أن هناك اشخاص سيراقبون التزام الطلبة واعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية، إضافة الى تشكيل لجان واشراك الطلبة في ذلك من خلال عمادة شؤون الطلبة، وبوجود مندوبين من الوزارة لمراقبة الالتزام وتقديم تقارير دورية للوزارة.

وبين الخطيب، أنه في حال اكتشاف اصابة بين أحد اعضاء الهيئة التدريسية او الادارية او الطلبة عليه حجر نفسه في منزله، وبالنسبة للمخالطين عليهم ان يقوموا باجراء الفحص الاول بعد 3 ايام ثم اعادة الفحص بعد 7 ايام.

وفي حال بلغت نسبة الاصابة داخل المساق الواحد أكثر من 10% يتم تحويل دراسة الطلبة فيه الى التعلم الالكتروني "عن بعد" لمدة 14 يوما، وإذا بلغت نسبة الاصابة في الكلية كاملة 10% يتم تحول التعليم لكامل طلبة الكلية الى التعليم الالكتروني لمدة 14 يوما، وإذا كانت 10% على مستوى الجامعة تتحول كامل الجامعة الى الالكتروني 14 يوما.

وقال إنه إذا اصيب عضو هيئة التدريس سيكون بامكانه مواصلة التعليم عن بعد الكترونيا من داخل منزله الى حين شفاؤه..

وأكد الخطيب أنه لا عودة عن التعليم الوجاهي في الجامعات..

 




 

 


 

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