تحويل مدرستين خاصتين بعمان إلى المدعي العام

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تم تحويل مدرستين من المدارس المستفيدة من برنامج استدامة المقر بأمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 مقابل تعهدها بتخفيض ما نسبته (15%) من الرسوم المدرسية السنوية لجميع الطلبة للعام الدراسي 2020/2021.وأوضحت المؤسسة بأنه وردها عدد من الشكاوى بعدم التزام هاتين المدرستين بالتعهد المقدم من قبلها، وبعد إجراء التفتيش عليهما تبين صحة هذه الشكاوى، وحيث أن هذا الأمر يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 7/ب من قانون أمر الدفاع، فقد قام مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة بمخاطبة مدعي عام عمان وإعلامه بمضمون الشكوى مع كافة المرفقات اللازمة لإجراء المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات.وبينت المؤسسة أن المدارس التي تعهدت بتقديم خصم على الرسوم المدرسية السنوية مدرجة اسماءها على موقعها الالكتروني (WWW.SSC.GOV.JO) وبإمكان أولياء أمور الطلبة الاطلاع على قائمة المدارس المعتمدة للاستفادة من هذه الخصومات.موضحة أنه في حال امتنعت المدرسة عن تقديم الخصومات للطلبة بإمكان أولياء أمورهم تقديم شكوى لمؤسسة الضمان الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص.