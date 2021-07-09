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الجمعة، 09-07-2021 03:21 م

تحويل مساح لمكافحة الفساد إثر عملية تزوير

محكمة


الوكيل الإخباري - حولت بلدية إربد قضية تزوير قام بها أحد المساحين في المناطق التابعة للبلدية، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية قيام الموظف باستخدام الحبر السري في تثبيت مشروحات البيوعات لعدد من قطع الأراضي.

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وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف، إن مدير تسجيل أراضي إربد وجه كتاباً للبلدية يفيد بممارسة المساح لهذه المخالفة الصريحة، مشيراً إلى أنه وعلى اثر ذلك تم جمع معاملات البيوعات التي شرح عليها المساح بالحبر السري وتحويل القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .


وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق مع المساح المتهم وسيصار إلى تزويد الهيئة بنتائجها حال الإنتهاء منها، وحيث حدثت الواقعة في أكثر من معاملة بيع لقطع أراضي وأن الشروحات ما زالت مثبتة على هذه المعاملات.


بدوره، أكد مدير تسجيل أراضي إربد الدكتور محمد العزام، أن استخدام الحبر السري في تثبيت الشروحات على معاملات بيوعات الأراضي تعتبر مخالفة وجريمة في ذات الوقت لسهولة تزويرها ومسحها وتغيير الشروحات بعد ذلك.


وأوضح العزام، أن تثبيت الشروحات على معاملات البيع للأراضي بالحبر السري ينطوي على مخاطر كبيرة إذ يتيح ذلك تغيير الشروحات بسهولة بعد إتمام عملية البيع.


وبين العزام، أنه بإمكان المساح في هذه الحالة وضع شروحات بعدم وجود أبنية أو أي إنشاءات أو مزروعات على قطعة الأرض ترفع من سعر الأساس لقطعة الأرض لتجنب دفع رسوم أعلى وبعد إتمام عملية دفع الرسوم والبيع والتسجيل يمكن مسح ذلك بسهولة.


وأكد، أن سندات البيع للأراضي يحتفظ بها في دائرة تسجيل الأراضي بصفة دائمة حفاظاً على الحقوق واستخدامها كمرجعيات في حالات العمل التي تتطلب إبرازها أو الرجوع اليها حفظاً للملكيات العامة والخاصة.


 




 

 


 

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