تحويل مشروع مدينة جرش الصناعية إلى زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصِّناعيَّة من "مدينة صناعيَّة" إلى "مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة".



ووافق المجلس على تعديل غايات استملاك الأراضي لتصبح لغايات "إقامة مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة في جرش" بدلاً من "إقامة مدينة صناعيَّة في جرش".



وجاء ذلك استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادَّة (18) لقانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م.

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