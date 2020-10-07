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الأربعاء، 07-10-2020 12:18 م

تحويل نصف مليون دولار لمصريين غادروا الأردن

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الوكيل الإخباري - حولت مؤسسة الضمان الاجتماعي مستحقات 310 عمال مصريين غادروا عمان نهائيا عبر رحلات الطيران الاستثنائية وذلك عقب جائحة كورونا.

وبلغت المستحقات نحو 566 ألفا و769 دولارا.

والمصريون هم ممن سجلوا في منصة وزارة العمل “حماية” المُخصصة للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة الاردن نهائيا.

وتتابع السفارة المصرية في الأردن مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة بشكل نهائي.

وسابقاً، أشادت السفارة المصرية بالاردن بمبادرة وزارة العمل بإطلاق منصة “حماية” في نيسان الماضي للتيسير على العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.

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