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الأحد، 15-08-2021 10:33 ص

تحويل 19 مدرسة في اربد لنظام التناوب

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الوكيل الإخباري- كشف مدير تربية إربد الأولى الدكتور صالح العمري عن وجود 19 مدرسة تم تحويلها على نظام التناوب A – B نظرا لوجود أكثر من 40 طالب في الغرفة الصفية.اضافة اعلان


وأكد العمري أن المدارس في إربد والبالغة 209 مدرسة استقبلت وستستقبل ما يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، على برنامج الفاقد التعليمي من اصل 100 ألف طالب عدد الطلبة في مديرية إربد الأولى.

وأضاف العمري أن هناك 30 مدرسة مسائية للسوريين و11 مدرسة مسائية للأردنيين سيتم استقبال الطلبة فيها، مؤكدا أن المديرية قامت خلال الفترة الماضية بتعبئة شواغر النقص من خلال التعليم الإضافي، حيث تم تعيين مئات المعلمين على التعليم الإضافي وتم توزيعهم على المدارس التي يوجد فيها نقص، إضافة إلى تعبئة الشواغر من خلال التعيينات الجديدة.

 




 

 


 

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