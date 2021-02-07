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الأحد، 07-02-2021 10:43 ص

من مطار الملكة علياء

تحويل 3 طائرات إلى مطار الملك حسين الدولي بسبب الضباب

ط
مهبط طائرات في مطار الملك الحسين الدولي في محافظة العقبة


الوكيل الإخباري - كشفت المساعد التنفيذي للإعلام والاتصال في الملكية الأردنية رزان جبارات، الأحد، عن تحويل 3 طائرات من مطار الملكة علياء إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية.

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وأضافت ، أن "تحويل الطائرات من عمّان لمطار الملك حسين الدولي بالعقبة ما زال مستمرا ، بفعل الضباب في مطار الملكة علياء الدولي".

 

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