تحويل 3 طائرات إلى مطار الملك حسين الدولي بسبب الضباب

الوكيل الإخباري - كشفت المساعد التنفيذي للإعلام والاتصال في الملكية الأردنية رزان جبارات، الأحد، عن تحويل 3 طائرات من مطار الملكة علياء إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية.

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وأضافت ، أن "تحويل الطائرات من عمّان لمطار الملك حسين الدولي بالعقبة ما زال مستمرا ، بفعل الضباب في مطار الملكة علياء الدولي".



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