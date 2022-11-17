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الخميس، 17-11-2022 11:42 ص

تحويل 3304 عقود تأمين الزامي من شركات تم تصفيتها لشركات اخرى

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز، أنه تم تحويل 3304 عقود تأمين إلزامي للمركبات لشركات آخرى، بعد قرار تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى.

وأضافت هاكوز، في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم تحويل العقود بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

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وأضافت أنه يمكن للمواطن - إن رغب- مراجعة أي من مكاتب الاتحاد للحصول على نسخة من عقد التأمين الجديد والمتضمن أسم شركة التأمين التي تم التحويل لها، والذي يغطي كحد أدنى فترة عقد التأمين القديم.


وأكدت هاكوز على أنه تم إرسال ملف لإدارة السير ليتم عكس ذلك على الأنظمة لديهم.

وبينت أنه يوجد شركتي تأمين أخرتين تحت التصفية حالياً.


وسبق أن قرر البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى.


وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد أثار ملف شركات التأمين تحت التصفية، بعد ورود الكثير من الشكاوى حول عدم قدرة المواطنين على تحصيل أموالهم من هذه الشركات، والتي وصلت قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدنانير ومضى على بعضها أكثر من 15 عاماً دون حلّ .

 




 

 


 

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