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الأحد، 27-11-2022 02:08 م

تخريج الدفعة الأولى من مرشدي برنامج الرضاعة الطبيعية المعتمدين

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الوكيل الإخباري - نظم مشروع "التغذية والصحة المجتمعية" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنفذ من مؤسسة فاميلي هيلث انترناشونال (FHI 360)، بالشراكة مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشدي برنامج مرشد الرضاعة الطبيعية المعتمد.

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وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، الذي رعى حفل التخرج مندوباً عن وزير الصحة، إن الوزارة تقدم خدمات رئيسية في مجال الصحة والتغذية تشمل الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال تحت سن الخمس سنوات والأمهات في سن الإنجاب.


وبين أن مراكز الأمومة والطفولة تقوم بتقديم هذه الخدمات من قبل كوادر صحية مدربة على بروتوكولات محدثة ومعتمدة لهذه الغاية، تساهم في رفع الوعي لدى السيدات في سن الأنجاب، مبينا أن برنامج مرشدي الرضاعة الطبيعية يعتبر الأول من نوعه في الأردن، وأن حفل التخريج بمثابة خطوة أولى لتأسيس نهج أكثر احترافاً لدعم الرضاعة الطبيعية في الأردن.


وأكد أهمية تفعيل دور مرشدات الرضاعة الطبيعية في مراكز عملهن ليتمكنوا من مساندة الأمهات وتمكينهن في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية بنجاح وتقديم المساعدة في حال واجهن أي مشكلة.


من جهتها، قالت مديرة مكتب السكان وصحة الأسرة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيثاني هابرر، إن الوكالة على ثقة بان هذا الكادر من مرشدي الرضاعة الطبيعية سيساعد في ضمان حصول الأمهات في جميع أنحاء الأردن على الدعم الذي يحتجنه للرضاعة الطبيعية وتوفير أفضل تغذية لأطفالهن، ومساعدتهم على النمو بقوة وحمايتهم من المرض.


بدورها، أشارت مديرة مشروع التغذية والصحة المجتمعية دوريس يانجز ان تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية لتخريج 18 مرشدة معتمدة في مجال الرضاعة الطبيعية، سيلعبن دوراً هاماً في دعم الأمهات في الأردن لبدء ومواصلة الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، ما يوفر لهم السبيل الأفضل للتغذية لدعم نموهم ورفاههم لسنوات مقبلة.


يشار إلى إن البرنامج يؤهل كادراً من مرشدي الرضاعة الطبيعية المعتمدين الذين لديهم المعرفة والمهارات والمواقف اللازمة لحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها، وحصول الأمهات على الدعم المتخصص للرضاعة الطبيعية، حيث سيساعدهن على بدء ومواصلة رحلة الرضاعة الطبيعية بنجاح، كما يدعم البرنامج جهود الأردن لتحسين الوضع الصحي للأمهات والرضع والأطفال في المجتمع من خلال التركيز على تبني الممارسات الغذائية المثلى من لحظة الولادة.

 




 

 


 

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