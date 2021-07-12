تخريج الطلبة الناجحين من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين

الوكيل الاخباري -

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نظمت جمعية المعهد الدولي لمؤسسة الشرق الأوسط والطفولة الدولية (ميكي)، اليوم الاثنين حفل تخريج افتراضي على منصة زووم للطلبة الناجحين في الدفعة الثانية لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين.وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس خلال الحفل أن مشكلة التسرب تعد رافداً يغذي مشكلة الأمية، وعقبة أمام تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التصدي لهذه المشكلة من خلال رسم السياسات التعليمية، وسن الأطر التشريعية اللازمة لترسيخ حق الطفل في التعليم، والحد من تسربه من المدرسة.وأضاف أن الوزارة عملت منذ العام 2004/2005 على تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين بهدف إعداد وتمكين الأطفال والشباب المتسربين من التعليم من عمر (13-18 ) ذكوراً، و(13-20) إناثاً، مشيرا إلى التعاون مع جمعية المعهد الدولي للشرق الأوسط في استحداث 49 مركزاً التحق فيها 1265 دارسا ودارسة.