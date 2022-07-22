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الجمعة، 22-07-2022 12:20 م

تخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة جامعة العلوم التطبيقية

خرجين


الوكيل الإخباري - احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بتخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة الكليات الإنسانية والعلمية وطلبة الدراسات العليا، وذلك خلال احتفالين أقيما يومي الأربعاء والخميس.

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وأكدت رئيسة الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي خلال حفلي التخرج، أن الجامعة تعمل باستمرار على توفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة ومناخ أكاديمي مريح قادر على جذب المميزين من الطلبة والمدرسين والإداريين بهدف رفد الوطن بالطاقات التي تستطيع النهوض بالتنمية الوطنية الشاملة.


وأكد عمداء الكليات، أن الجامعة تحتفل بتخريج فوج جديد من الشباب الواعد المؤهل ليأخذوا طريقهم إلى الحياة العملية وهم مسلحون بالعلم والثقافة والوعي، ليصنعوا الغد المشرق بكل كفاءة ومسؤولية.


وأشار عدد من الطلبة في كلماتهم، إلى أهمية دور الجامعة في تحقيق التميز في مختلف برامجها التدريسية، مقدرين الجهد الموصول التي يبذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في تحقيق التميز لخريجي الجامعة.


 




 

 


 

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