تخريج الفوج الثاني لدورة تدريب المدرب في مجال أمن الطيران المدني

الوكيل الاخباري - احتفلت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الخميس، بتخريج الفوج الثاني من المشاركين في برنامج دورة تدريب المدرب في مجال أمن الطيران المدني، والذي يعد أحد أهداف التوأمة التي نفذتها الهيئة وسلطة الطيران المدني الإيطالي.



وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن البرنامج يهدف إلى توفير تدريب محدد يأخذ بالاعتبار التحديثات التنظيمية المستمرة على المستويات الدولية والوطنية المحلية لفحص التهديدات المحتملة للطيران المدني، من أجل حماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير القانوني الذي يعرض أمنه للخطر.

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