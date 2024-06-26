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الأربعاء، 26-06-2024 04:36 م

تخريج الفوج 61 من كلية الأمير فيصل الفنية

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الوكيل الإخباري - احتفلت كلية الأمير فيصل الفنية اليوم الأربعاء، بتخريج الفوج الواحد والستين من تلاميذها، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

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وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، واستعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.


وقال آمر الكلية في كلمة خلال الحفل: "تحتفل كلية الأمير فيصل الفنية في هذا اليوم المطرز بالعز والكرامة والفخر، بتخريج كوكبة من أبناء الأردن الأوفياء، مؤهلين فنياً وأكاديمياً ومسلحين بقيم الانتماء الصادق"، مضيفاً "أن قيادة سلاح الجو الملكي تقدم الدعم لرفع مستوى الكلية، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لسلاح الجو بمواكبة نظم صيانة الطائرات وفق أحدث الأساليب العالمية".


كما خاطب الخريجين في كلمته: "نراكم اليوم تلتحقون بركب إخوانكم رفاق السلاح في ميادين الشرف والرجولة، وقد خطوتم الخطوة الأولى في سلم التميز والاحتراف، لتباشروا بالتطوير والبناء على ما اكتسبتموه من علم ومعرفة من زملائكم الفنيين والضباط والمهندسين في مختلف وحدات سلاح الجو الملكي".


بدوره، أوصى المرشد الديني في قيادة سلاح الجو، الخريجين بتقوى الله، وحثهم على الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، بأن يكونوا جنداً محصنين بالإيمان والحرفة والعِلم العسكري.


وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وعدد من الملحقين العسكريين، وزَّع قائد سلاح الجو الملكي الجوائز التقديرية على مستحقيها، وكرّم المدربين تقديراً لتميزهم وجهودهم التي بذلوها.

 




 

 


 

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