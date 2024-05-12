تخريج المشاركات بمشروع التدريب العسكري في مدرسة كفر الماء بلواء الكورة

الوكيل الإخباري - احتفلت مدرسة كفر الماء الثانوية اليوم الأحد، بتخريج الطالبات المشاركات في مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية لطلبة المدارس من مدارس مديرية التربية والتعليم لواء الكورة، احتفاءً بالأعياد الوطنية.

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وأشاد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال رعايته الفعاليات، بالمستوى العالي من الانضباطية والتميز والأداء المتميز للطالبات المشاركات بالبرنامج.



وقال مدير التربية والتعليم للواء الكورة أسعد الشرع، إن المشروع أسهم في تحويل الشعارات والمفاهيم إلى سلوك وممارسات لدى الطلبة، انعكس على حياتهم اليومية، لاسيما ان هذا المشروع يعد من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يعزز الولاء والانتماء لدى طلبة المدارس، ويجب الاستمرار به وتعميمه على مدارس المملكة كافة.



وأكدت مديرة المدرسة إصلاح قرقز، أهمية البرنامج وإيجابياته الكبيرة على الطلبة من حيث غرس معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم.



واشتمل المشروع الذي تم عقده على مدار العام الدراسي، على العديد من الفعاليات المتمثلة بالتدريب العسكري الميداني الذي يتضمن دروسا في المشاة واللياقة البدنية، إضافة إلى التدريب النظري الذي يعنى بالتعريف بالجوانب المتعلقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتاريخ الأردن والإنجازات المتحققة فيه.



وتخلل الاحتفال قصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد، واستعراض عسكري قامت به الخريجات.



وعلى هامش الاحتفال افتتح الشوبكي القاعة الهاشمية ومعرض لواء الكورة تراث وحضارة.