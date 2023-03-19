تخريج المشاركين بالبرنامج للعمل في القطاع السياحي في مأدبا

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية سياحة مأدبا، اليوم الأحد، بتخريج المشاركين في برنامج التدريب للعمل في القطاع السياحي في محافظة مادبا، ضمن مشروع التدريب والتأهيل لمزودي الخدمات والتجارب السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ومجلس المحافظة.



ويهدف البرنامج الذي نفذ في معهد تدريب مهني مأدبا إلى تدريب وتأهيل أبناء المجتمع المحلي على برامج تثري تجربة السائح عند زيارة المحافظة.

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