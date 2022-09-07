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الأربعاء، 07-09-2022 10:00 م

تخريج المشاركين بدورة التوعية الأمنية للمرشدين التربويين بالكورة

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الوكيل الاخباري - احتفل بمديرية التربية والتعليم للواء الكورة اليوم الأربعاء ، بتخريج المرشدين التربويين المشاركين بفعاليات دورة التوعية الأمنية الثانية والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية شرطة غرب إربد .

وقال مدير شرطة غرب إربد العقيد علي عليمات خلال رعايته التخريج ، إن جهوداً كبيرة تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة آفة المخدرات لما لها أثر سلبي على المواطن، مشيراً إلى دور المرشدين التربويين والمعلمين في توعية الطلبة من مخاطر المخدرات والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي ، إلى جانب إرشادهم للالتزام بقواعد السير والتقيد بها.

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