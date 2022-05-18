الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة فتاة أطلقت النار على نفسها عن طريق الخطأ

معرض للمنتجات الطبية والتجميلية بجامعة مؤتة

مجلس الصحفيين يصادق على التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي

تخريج المشاركين بدورة الدفاع المدني بالعلوم والتكنولوجيا

الملك: اجتماعات عُقدت خلال الشهور الماضية لبحث كيفية رسم رؤية جديدة للمنطقة

محاضرة عن الرياضة والصحة بآل البيت

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: منظومة الاستثمار في الأردن غير منهارة

تجدد آزمة المحروقات في لبنان

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة

أنشطة ودورات منوعة بمراكز شابات في إربد

الأربعاء، 18-05-2022 10:29 م

تخريج المشاركين بدورة الدفاع المدني بالعلوم والتكنولوجيا

520221618349255908547


الوكيل الاخباري - نظم المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مديرية الامن العام-جهاز الدفاع المدني حفل تخريج للمشاركين في "دورة الدفاع المدني الشاملة".

وعقدت الدورة في الجامعة بواقع 40 ساعة تدريبية تضمنت مواضيع مختلفة منها، الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي عند الرضع والأطفال والبالغين والنزيف والجروح واسعافها والتسمم والتعامل مع حالاته المختلفة، والكسور واسعافها وإطفاء الحريق والاخلاء .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520221721130409785887

معرض للمنتجات الطبية والتجميلية بجامعة مؤتة

5202211204539898282313

مجلس الصحفيين يصادق على التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي

w

الملك: اجتماعات عُقدت خلال الشهور الماضية لبحث كيفية رسم رؤية جديدة للمنطقة

w

محاضرة عن الرياضة والصحة بآل البيت

w

أنشطة ودورات منوعة بمراكز شابات في إربد

f

وزير التنمية يبحث مع نظيره الفلسطيني مجالات التعاون الاجتماعي

أخبار متعلقة
420222613243758336010

العلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة لحفظ القران الكريم

الامن

الأمن العام يستكمل الأمسيات الرمضانية العائلية للنزلاء وذويهم من سواقة

f

احباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية

شرطة سير (3)

23 ألف بلاغ حول الاصطفاف العشوائي والمزدوج منذ بداية رمضان

الامن

مطلق إشاعة بيع لحوم الحمير بقبضة الأمن

4202219172159809350259

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطاراً رمضانياً لكوادرها العمالية