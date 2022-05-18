تخريج المشاركين بدورة الدفاع المدني بالعلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - نظم المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مديرية الامن العام-جهاز الدفاع المدني حفل تخريج للمشاركين في "دورة الدفاع المدني الشاملة".



وعقدت الدورة في الجامعة بواقع 40 ساعة تدريبية تضمنت مواضيع مختلفة منها، الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي عند الرضع والأطفال والبالغين والنزيف والجروح واسعافها والتسمم والتعامل مع حالاته المختلفة، والكسور واسعافها وإطفاء الحريق والاخلاء .

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