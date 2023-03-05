تخريج المشاركين في برنامج أنا أشارك بأردنية العقبة

الوكيل الاخباري - احتفلت الجامعة الأردنية فرع العقبة، بتخريج الطلبة المشاركين في برنامج (أنا أشارك) الذي عقد بالشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسة ولي العهد والجامعات الحكومية والخاصة.



وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الذي رعى الحفل، أهمية انخراط الشباب في الأنشطة والفعاليات الحزبية والسياسية، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد تسعى إلى توفير إطار للتوعية والتدريب وطرح برامج تعزز وعي الشباب الانتخابي وتحفيزهم للانخراط في الأحزاب، وتنمية وعيهم بمجريات العملية الانتخابية ومراحلها.

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