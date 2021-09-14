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الثلاثاء، 14-09-2021 08:28 م

تخريج المشاركين في دورة الكتابة الإبداعية بإربد

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 الوكيل الاخباري - احتفل في مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك بتخريج المشاركين في دورة الكتابة الإبداعية، والتي نظمتها المكتبة بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد بإشراف الروائي هاشم غرايبة.

وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أن الجامعة تنظر إلى مثل هذا النشاط الثقافي بعين الرعاية والرضا، فهو يكسب المشاركين فيه مهارات أدبية ترفد قدراتهم الأكاديمية، وتسهم في تكوين الشخصية الايجابية .

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