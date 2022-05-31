تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، بتخريج اول اردنية "قبطان بحري أعالي البحار"، الكابتن حنان ابو عثمان، من مركز العقبة للتدريب والتعليم البحري.



وقال عميد كلية العقبة الجامعية الدكتور حسان شاهين" إنه وعلى الرغم من حداثة المركز البحري لكن لنا الفخر في ان تتخرج منه اول أردنية قبطان بحري أعالي البحار من مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري في الجامعة، وهو نتاج مجهود كبير للكابتن والمدربين في المركز، مؤكدا توجه الطالبات حديثا الى الإقبال على الدراسة في المركز البحري.

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