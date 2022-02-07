تخريج دورة المجندات التأسيسية/79 في مركز تدريب المرأة العسكرية

الوكيل الإخباري - احتفل مركز تدريب المرأة العسكرية بتخريج دورة المجندات التأسيسية/79، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب.

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واشتملت مراسم التخريج على أداء القسم واستعراض طابور الخريجات من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.



وقالت مدير إدارة شؤون المرأة العقيد مها الناصر في كلمة لها: " أتوجه إلى بناتي خريجات هذه الدورة من هذا المركز بالتهنئة والمباركة لهنَّ ولأسرهنَّ وللجيش العربيِ بهذه النخبة الطيبة من النشمياتِ اللواتي هنَّ محط الثقة والاعتزاز، وهنَّ الأَمل والغرسة المباركة التي ستثري مسيرةَ الخير التي يحميها جيش أَبا الحسين، المرابطون على الحدود والثغور والذين يفتدون الوطن بالمهج والأرواح، وأن أشكر قيادة هذا المركز وجميع مرتباته على جهودهم التي بذلوها خلال فترة انعقاد هذه الدورة المتميزة بعلمها وثقافتها وسلوكها وتفاعلها مع متطلبات التدريب".



وقال آمر مركز تدريب المرأة العسكرية المقدم الركن سلمان العكاليك في كلمة له: "لقد أمضين الخريجات 21 أسبوعاً من التدريب المتواصل في هذا الصرح التدريبي و تسلحن بالمعرفة والمهارات العسكرية المختلفة مما ينعكس على مستوى التدريب والتأهيل والاحتراف الذي وصلت إليه هذه الكوكبة من نشميات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للانضمام إلى صفوف زميلاتهن اللواتي غدون أنموذجاً يحتذى به و أثبتن قدرتهن على العمل في المجالات العسكرية كافة دفاعاً عن الوطن.



وتضمنت الدورة التي استمرت لمدة 21 أسبوعاً على مواضيع اللياقة البدنية وحركات المشاة وحركات الدفاع عن النفس، ومهارات المعركة، و الاسعافات الأولية ومحاضرات التوجيه الديني، كما هدفت إلى تطوير وتمكين المرأة العسكرية وتدريبها لمواكبة التطورات والمهارات والوصول إلى درجة عالية من الاحترافية.



وفي نهاية الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، و وزّع راعي الحفل العميد الركن أبو عناب الجوائز على مستحقيها.

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