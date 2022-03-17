الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 07:23 م

تخريج دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء رقم/1 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

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الوكيل الاخباري - رعى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات وآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة الخميس تخريج دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء رقم /1، التي نظمتها الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

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وقال آمر الكلية "إن عقد مثل هذه الدورات يأتي استجابة وترجمة للرؤى الملكية السامية في تطوير استراتيجية الموارد البشرية، فمشاركة هذه النخبة من الأطباء المتميزين في مجالاتهم المختلفة هي نقلة نوعية تعكس خبراتهم بما يسهم في الاستفادة منها"، مشيراً الى أن الدورة تضمنت تدريبا على عدة موضوعات أهمها الأمن الوطني ومفاهيمه الأساسية وعناصر قوة الدولة والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني، إضافة إلى مفهوم فن القيادة وموضوع الإدارة الاستراتيجية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومهارات التواصل، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مفاهيم الأمن الوطني.


وهدف البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين إلى تأهيل عدد من الأطباء من مديرية الخدمات الطبية على فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف القوات المسلحة الأردنية ممثلة بكلية الدفاع الوطني.


يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تهتم بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريين ومدنيين) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل ضباط منتخبين من القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة لإشغال مناصب مهمة وبارزة في أوقات الحرب والسلم، وتثقيف القيادات المختلفة في الدولة في مجال الأمن الوطني واستراتيجية الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة.


وفي نهاية الحفل وزع آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الشهادات على الخريجين.



 




 

 


 

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