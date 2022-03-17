تخريج دورة في مركز تدريب المرأة العسكرية

الوكيل الاخباري - اختتمت دورة حركات المشاة للضابطات وضابطات الصف رقم/20 اليوم الخميس، في مركز تدريب المرأة العسكرية بمشاركة عدد من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبحضور آمر المركز المقدم الركن سلمان العكاليك.

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واشتملت الدورة التي استمرت خمسة أسابيع على تدريب حركات المشاة بالسلاح وبدون سلاح وحركات العلم والسيف والعصى وحركات الجنازة.



وهدفت الدورة إلى تأهيل ضابطات وضابطات الصف ليكونن قادرات على تدريب مواضيع المشاة وتمكينهن من أداء عملهن بكفاءة ومهنية عالية في وحداتهن.

وفي ختام الاحتفال وُزّعت الشهادات على الخريجات.



