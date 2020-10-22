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تخريج دورة مكافحة الإرهاب التأسيسية بمركز الملك عبدالله الثاني




الخميس، 22-10-2020 08:25 م

تخريج دورة مكافحة الإرهاب التأسيسية بمركز الملك عبدالله الثاني

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، اليوم الخميس، دورة مكافحة الإرهاب التأسيسية للشرطة العسكرية القطرية، بحضور السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة المركز الفريق المتقاعد زياد المجالي ومدير عام المركز العقيد الركن نضال الحسبان والملحق العسكري القطري بالإنابه المقدم الركن مبارك الشهواني.
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واشتملت الدورة التي استمرت لمدة ستة أسابيع على المهارات الأساسية والضرورية للعاملين في مكافحة الارهاب من رمايات، اقتحام الغرف، التدريب الجبلي، العمل داخل المناطق المبنية، الاتصالات، والتعامل مع الاصابات اثناء تنفيذ عمليات الاقتحام.

وهدفت الدورة التي شارك فيها عدد من ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة العسكرية القطرية، إلى صقل مهارات العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التدريب النظري وتطبيق سيناريوهات عملية تغطي كافة مواضيع الدورة.

وفي نهاية الدورة وزع السفير القطري الجوائز والشهادات على مستحقيها.


 




 

 


 

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