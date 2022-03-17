تخريج دورتي مكافحة التطرف الفكري والتأهيل الأسري في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

الوكيل الاخباري - اختتمت دورتي مكافحة التطرف الفكري التأسيسية /٢٥ ودورة التأهيل الأسري /٢٧ اليوم الخميس، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، بمشاركة ضباط وضباط صف وأفراد من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بحضور عميد الكلية المقدم إمام عاطف القضاة.

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وقال عميد الكلية: "إن كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية تقوم بعقد دورات متنوعة ومتعددة تساهم في تحصين فكر منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وتغرس فيهم قيم الشرف العسكري وقيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مما ينعكس إيجاباً على أداء رسالتهم المقدسة المنبثقة من مبادئ وقيم الإسلام السمحة".



وتضمنت دورة مكافحة التطرف الفكري التأسيسية مواضيع متعددة في طرق التحصين من الفكر المتطرف والولاء والبدعة والحاكمية، ومفاهيم الغلو والتطرف والرد على شبهات المتطرفين، وتناولت دورة التأهيل الأسري طرق حل الخلافات الأسرية بين الزوجين، وهدي النبي عليه السلام في التعامل مع زوجاته، وأحكام الطلاق والخطبة، وتربية الأولاد في الإسلام.



وفي نهاية الحفل، وزّع عميد الكلية الشهادات على الخريجين.



