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الأربعاء، 22-05-2024 03:39 م

تخريج طالبات في الرمثا شاركن في دورة التربية الوطنية

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الوكيل الإخباري- احتفلت مؤسسة المتقاعدين العسكريين ووزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، بتخريج طالبات من مدرسة حليمة الثانوية للبنات شاركن في دورة التربية الوطنية، بمناسبة عيد الاستقلال.

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وأشاد مدير التربية والتعليم للواء الرمثا أيمن صياحين الذي رعى الحفل وحضره رئيس بلدية سهل حوران علي الشبول، ورئيس مركز سهل حوران المقدم حسين الصرايرة، ومندوب المتقاعدين العسكريين المقدم مندوب العموش، بجهود القوات المسلحة في المحافظة على مقدرات المملكة منذ البذرة الأولى لتشكيل وحداتها وما وصلت إليه من تقدم وتطور بفضل جهود ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأكد أهمية الشراكة بين القوات المسلحة وبين وزارة التربية والتعليم من أجل تعزيز روح الولاء والانتماء وغرس مفهوم حب الوطن والعمل من أجل رفعته والنهوض به.


فيما تحدث العموش عن أهمية التدريب في المدارس والتي تصقل شخصية الطالب في جميع الجوانب النفسية والبدنية وتعزز قيم الولاء والانتماء لتراب الوطن وقيادته الهاشمية.


وبينت مديرة المدرسة إيمان الدرابسة، أهمية تدريب الطالبات على المهارات الأساسية للقوات المسلحة والذي يكسر حاجز الرهبة ويعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ويجعل منهم جنودا أوفياء جنبا إلى جنب مع أفراد القوات المسلحة.

 




 

 


 

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