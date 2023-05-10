تخريج عدد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

الوكيل الإخباري - اُحتفل في دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء، بتخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية في موضوع إدارة الوثائق وأرشفتها، بمشاركة 182 متدرباً من منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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وقال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، بحضور مندوب مدير الإعلام العسكري رئيس شعبة الإعلام العسكري العقيد الركن محمد النعانعة، "نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من نشامى ونشميات قواتنا المسلحة الأردنية درع الوطن، وقرة عين القائد ورمز السيادة والاستقرار من الدورة التأهيلية لمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات".



وأشار العياصرة إلى أن الدورة جاءت بواقع 45 ساعة على مدار 10 أيام، منها 3 أيام نظرية و7 تطبيقية بناءً على مذكرة تفاهم وقعت بين المكتبة ومديرية الإعلام العسكري نهاية عام 2020، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وكان من ضمنها عقد دورات تدريبية متخصصة من قبل المكتبة الوطنية لمنتسبي القوات المسلحة.



وبين أن الدائرة قدمت التوعية والتدريب على بروتوكولات مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات منذ آذار 2022 ولغاية الآن لأكثر من 400 متدرب ومتدربة، 182 منهم من مختلف قيادات تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية جرى توزيعهم على 13 دورة، و 219 متدرباً ومتدربة من عدد من المؤسسات الرسمية والحكومية بواقع 8 دورات.



من جانبه، قال النعانعة " نحن في القوات المسلحة الأردنية نقدر الجهد الكبير الذي تقوم به المكتبة الوطنية في تدريب وتأهيل المتدربين من مختلف دوائر ومؤسسات الدولة بما في ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة، ونثمن دورها في المحافظة على الإرث الوطني ودعمها للفكر الأدبي وصانعيه".



وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام المكتبة ومندوب مدير الإعلام العسكري، الشهادات للخريجين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.