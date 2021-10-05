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الثلاثاء، 05-10-2021 12:33 م

تخريج 233 شابا وشابة من برنامج التعليم غير النظامي

ابو قديس


الوكيل الإخباري - رعى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس، وبحضور ممثلي عن منظمة اليونيسيف، حفل تخريج 233 شابا وشابة من برنامج التعليم غير النظامي، الممول من منظمة اليونيسيف بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب.

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وشمل الحفل تخريج شباب من 68 مركزا للتعليم غير النظامي في جميع أنحاء المملكة، وحصل الخريجون والخريجات على وثائق تعادل الصف العاشر معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. وبحسب بيان صدر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء ، يعمل برنامج التعليم غير النظامي على تعزيز الثقافة للمتسربين الشباب والشابات في الفئة العمرية (13 - 18)عاما الذين انقطعوا عن التعليم النظامي، عن طريق حلقات دراسية لمدة عامين ضمن ساعات دراسية مرنة، تمكن الخريجين من البرنامج من الالتحاق بفرص التعليم النظامي أو التدريب المهني. وعملت كويست سكوب بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم و اليونيسيف، على تقديم هذا البرنامج لأكثر من 7400 شاب و شابة، انقطعوا عن الدراسة منذ عام 2015، لتوفير فرصة ثانية لمواصلة تعليمهم والحصول على فرص عمل أفضل. و قال المدير التنفيذي لكويست سكوب، معن ريان، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأ منذ عام 2004 في تصميم وتنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين والذي يستهدف الأطفال المتسربين من المدارس والذين فقدوا حقهم في العودة للتعليم النظامي.


واضاف انه تم تطوير منهجية خاصة وتصميم مناهج تتناسب مع الفئة المستهدفة للبرنامج الذي يقدم فرصة ثانية للأطفال، هو برنامج ممأسس ضمن وزارة التربية والتعليم، ويمنح خريجيه وثيقة تعادل الصف العاشر، تمكن الطفل من الالتحاق في برامج مهنية ضمن مؤسسة التدريب المهني، وتمكنهم من الالتحاق ببرنامج الدراسات المنزلية لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي.

 

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات "نحتفل اليوم بإنجازات الفتيات والفتيان الذين تخرجوا من برنامج التعليم غير النظامي ، من جميع أنحاء الأردن ، وذلك بفضل الدعم السخي من حكومات أستراليا وقبرص وهولندا والسويد والولايات المتحدة".


وأضافت أن "اليونيسف" تمكنت من دعم التعلم المستمر للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. 


 




 

 


 

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