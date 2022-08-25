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الخميس، 25-08-2022 07:46 م

تخريج 252 ممرضا وقابلة من كلية نسيبة

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الوكيل الاخباري - احتفلت كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة اليوم الخميس، بتخريج دفعة جديدة من طلبتها برعاية محافظ إربد رضوان العتوم، وبحضور عدد من نواب المحافظة وأولياء الأمور .

وبارك عميد الكلية الدكتور جهاد الربابعة للخريجين وعددهم 252 خريجًا يمثلون تخصصات القبالة والأشعة والتخدير والإنعاش والتعقيم والسجلات الطبية والرقابة ودعاهم إلى نقل ما تعلموه إلى نماذج عملية في التعامل مع المرضى وبيئة العمل.

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