الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 07:39 م

تخريج 33 مشاركا في دورات مهنية بنقابة المقاولين

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الوكيل الاخباري - رعى وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التدريب المهنيّ يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين حفل تخريج 33 خريجا وخريجة من الملتحقين في دورات بالسلامة والصحة المهنية والقصارة الميكانيكية والطوبار الميكانيكي.

ونُفذت هذه الدورات بالشراكة بين مؤسّسة التدريب المهنيّ ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدّولي (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية .

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