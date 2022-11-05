تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

الوكيل الاخباري- احتفل برنامج جائزة الحسن للشباب بتخريج 70 شابا وشابة، من المشاركين في معسكر المستوى البرونزي، المجموعة الثانية من مدرسة الأكاديمية الدولية/ عمان، والذي عقده البرنامج الدائم في وادي رم.

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ووفق بيان صادر عن الجائزة، اليوم السبت، اشتمل البرنامج التدريبي الذي استمر 3 أيام، وجرى خلاله تطبيق جميع إجراءات السلامة العامة والتعليمات الصحية، على مهارات قراءة الخريطة واستعمال البوصلة.



وتضمن المعسكر تنفيذ مسير طويل في وادي رم، واجتياز محطات تدريبية مختلفة لاكتساب مهارات التفكير الإيجابي ومعلومات وطنية من تاريخ الوطن، وممارسة تحضير الطعام والطهي الخلوي في الصحراء للاعتماد على النفس والتعايش مع البيئة.



وبحسب البيان، خضع المشاركون إلى تقييم مواضيع التدريب والقدرة على التحمل والقيادة والعمل الجماعي، واجتازوا المتطلبات من هذا النشاط الخارجي بمستوى متميز.

وثمنت مديرة جائزة الحسن للشباب سمر كلداني جهود كل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الشبابي المتميز من مديرية الأمن العام والشرطة السياحية والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدرسة الأكاديمية الدولية عمان.