تخصصات لن يتم استقبال طلبات التوظيف بها

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية قائمة التخصصات التي لن يتم استقبال طلبات توظيف جديدة لمن سيسجل فيها للعام الدراسي 2021/2022.

وتشمل القائمة التخصصات التالية:

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– حملة دبلوم كليات المجتمع: دبلوم العلوم المالية والمصرفية/ إناث، وجميع التخصصات في المهن التعليمية دون استثناء للجنسين، مثل؛ تربية ابتدائية وطفل، تربية خاصة وتأهيل، لغة عربيةوآدابها، لغة إنجليزية وآدابها، شريعة ودراسات إسلامية وغيرها.



– حملة الشهادة الجامعية الأولى: آثار، لغات أجنبية، علوم سياسية، علوم مالية ومصرفية، فلسفة، اقتصاد، سياحة وعلوم سياحية، بيئة ودراسات بيئية.

-جامعيات إناث: علم اجتماع، مكتبات، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية.



– جامعيون ذكور: معلم صف/ تربية وتعليم، تربية ابتدائية وطفل، علوم إدارية.



وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن عدد طلبات الحالات الإنسانية المقدمة على كشف عام 2021، بلغ 5477.



وأكد، أن اعتماد الحالات الإنسانية على الكشف التنافسي لعام 2021، يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (31) من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وديوان الخدمة المدنية.

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