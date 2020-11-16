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الإثنين، 16-11-2020 05:54 م

تخصيص قسم لعلاج مرضى كورونا بمستشفى الأمير فيصل

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الوكيل الاخباري - خصص مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة قسما خاصا لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا يتكون من 15 سريرا و4 أسرة للعناية الحثيثة.
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وقال مدير المستشفى الدكتور نشأت فرح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، إن استحداث القسم جاء بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس في لواء الرصيفة، ولدعم جهود المستشفيات الحكومية الأخرى، وهناك ايضا ستة أسرة خصصت في قسم الطوارئ لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس لفحصهم، واذا كانت النتيجة إيجابية يجري نقلهم إلى قسم العزل الجديد.

وبين أن المستشفى يجري أكثر من 500 فحص كورونا يوميا لكوادر المستشفى الطبية والإدارية والتشغيلية والمراجعين للمستشفى ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

ولفت إلى أن جميع الأقسام تعمل بشكل طبيعي حاليا وبالتناوب بنسبة 50 بالمئة للتخفيف من الاكتظاظ ضمن الشروط الصحية المعتمدة.


 




 

 


 

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