تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز للسكري في الطفيلة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مجلس محافظة الطفيلة بمشاركة نواب المحافظة بذلوا جهودا متواصلة لتحقيق حزمة من المطالب والاحتياجات الخاصة بقطاعي التربية والتعليم العالي والصحة، عبر لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين.

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واشار الدكتور الكريميين إلى الجهود التي توجت أخيرا بموافقة وزارة التربية والتعليم على تفويض قطعة أرض بمساحة عشرة دونمات من أراضي مديرية التربية بمنطقة العشرية لإقامة مركز للسكري والغدد الصم كمركز إقليمي لمحافظات الجنوب، إذ تعتبر إقامته نقلة نوعية في مجال خدمات الرعاية والعلاج الخاص بمرضى السكري والغدد الصماء في محافظات الجنوب، وضمن مظلة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة.



