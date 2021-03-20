السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 01:03 م

تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز للسكري في الطفيلة

tbl_articles_article_21022_4006d062bdb-5e1c-4ba5-9121-5a23bcc96e74


الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مجلس محافظة الطفيلة بمشاركة نواب المحافظة بذلوا جهودا متواصلة لتحقيق حزمة من المطالب والاحتياجات الخاصة بقطاعي التربية والتعليم العالي والصحة، عبر لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين.

اضافة اعلان

واشار الدكتور الكريميين إلى الجهود التي توجت أخيرا بموافقة وزارة التربية والتعليم على تفويض قطعة أرض بمساحة عشرة دونمات من أراضي مديرية التربية بمنطقة العشرية لإقامة مركز للسكري والغدد الصم كمركز إقليمي لمحافظات الجنوب، إذ تعتبر إقامته نقلة نوعية في مجال خدمات الرعاية والعلاج الخاص بمرضى السكري والغدد الصماء في محافظات الجنوب، وضمن مظلة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213201055798252548

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

3202118112626322047331

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

407418_1_1616244584

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

imgid424078

الاردن في المركز 93 عالميا بمستوى السعادة

رئا

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

أخبار متعلقة
29683_27936

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

220219174950750213380

محافظة اردنية بلا اصابات كورونا

120213120256901889594

لجنة الاوبئة : إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة قيد الدراسة

2202116125319311933026

إصابة 1200 طالب ومعلم وموظف بكورونا منذ بدء الفصل الثاني

2202119204436544785334

محافظ جرش يحول 7 مصابين بكورونا الى مستشفى عمان الميداني

2202118173811996762067

الأردن أمام مرحلة حساسة والحكومة قد تضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة