تخصيص مقاعد طب بالبلقاء التطبيقية لأبناء العاملين في الجيش والأمن

الوكيل الإخباري - وقع مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي الأحد، ملحق اتفاقية التعاون التدريبي والأكاديمي والتي تم التوقيع عليها عام 2018، بهدف الاعداد والتأهيل والتدريب الصحي والفني للطلبة بما يساهم في تطوير تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية المتميزة للمواطنين.
ونص الملحق بأنه سيتم تخصيص عدد من المقاعد الدراسية بالجامعة لأبناء أطباء الخدمات الطبية الملكية وأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- ومديرية الامن العام، بتخصص “دكتور طب ” شريطة قبولهم وفق الحد الأدنى لمعدلات القبول في الكلية والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأثنى الدكتور عميش على عقد اتفاقيات للتشبيك والتعاون بين الخدمات الطبية والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والمضي في رسالة خدمة الوطن من قبل الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة التي تستثمر فيها الخدمات الطبية الملكية لخدمة أبناء هذا الوطن، مؤكدًا على ضرورة التوسع في هكذا اتفاقيات لتشمل المؤتمرات والبحوث وكل أطر التعاون بين الجامعات الخدمات الطبية الملكية.
وقال الزعبي إن الهدف من الاتفاقية هو الاستفادة من الخبرات النوعية والقوى البشرية الطبية المؤهلة والخدمات اللوجستية المتوفرة في الخدمات الطبية الملكية، إضافة لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبين بدراسة الطب بجامعة البلقاء التطبيقية، ولفت إلى سعي الجامعة للمضي في تطوير الخدمات الصحية وتخصصاتها في الجامعة افقيًا وعموديًا.
وحضر توقيع ملحق الاتفاقية كبار ضباط الخدمات الطبية الملكية، وعدد من ممثلي جامعة البلقاء التطبيقية.