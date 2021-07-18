تخصيص مقاعد طب بالبلقاء التطبيقية لأبناء العاملين في الجيش والأمن

الوكيل الإخباري - وقع مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي الأحد، ملحق اتفاقية التعاون التدريبي والأكاديمي والتي تم التوقيع عليها عام 2018، بهدف الاعداد والتأهيل والتدريب الصحي والفني للطلبة بما يساهم في تطوير تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية المتميزة للمواطنين.



ونص الملحق بأنه سيتم تخصيص عدد من المقاعد الدراسية بالجامعة لأبناء أطباء الخدمات الطبية الملكية وأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- ومديرية الامن العام، بتخصص “دكتور طب ” شريطة قبولهم وفق الحد الأدنى لمعدلات القبول في الكلية والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأثنى الدكتور عميش على عقد اتفاقيات للتشبيك والتعاون بين الخدمات الطبية والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والمضي في رسالة خدمة الوطن من قبل الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة التي تستثمر فيها الخدمات الطبية الملكية لخدمة أبناء هذا الوطن، مؤكدًا على ضرورة التوسع في هكذا اتفاقيات لتشمل المؤتمرات والبحوث وكل أطر التعاون بين الجامعات الخدمات الطبية الملكية.



وقال الزعبي إن الهدف من الاتفاقية هو الاستفادة من الخبرات النوعية والقوى البشرية الطبية المؤهلة والخدمات اللوجستية المتوفرة في الخدمات الطبية الملكية، إضافة لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبين بدراسة الطب بجامعة البلقاء التطبيقية، ولفت إلى سعي الجامعة للمضي في تطوير الخدمات الصحية وتخصصاتها في الجامعة افقيًا وعموديًا.



وحضر توقيع ملحق الاتفاقية كبار ضباط الخدمات الطبية الملكية، وعدد من ممثلي جامعة البلقاء التطبيقية.

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