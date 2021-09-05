تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

الوكيل الاخباري- ذكرت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص ثلاثة عشر مقعدا في تخصص الطب لأبناء الموظفين موزعين على عدة جامعات؛ لغايات القبول على النفقة الخاصة لكافة المقاعد.



وتتوزع المقاعد على النحو التالي: خمسة مقاعد في جامعة مؤتة، وثلاثة في الجامعة الهاشمية، وخمسة مقاعد في جامعة اليرموك في البرنامج العادي وأربعة أخرى على البرنامج الموازي، وثلاثة مقاعد على البرنامج الموازي في جامعة البلقاء التطبيقية.



وأضافت الوزارة أنه على من يرغب بالاستفادة من هذه المقاعد وتنطبق على أبنائهم أسس وشروط القبول المعمول بها في الجامعات الأردنية وفق الحد الأدنى لمعدلات القبول والمعتمدة من وزارة التعليم العالي تعبئة الطلب المرفق وتسليمه لمديرية الديوان العام علما بأن أخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الخميس الموافق 9 أيلول.



وقالت، إنه سيتم قبول الطلبات لإشغال المقاعد وفق أسس محددة تتمثل بالجنسية الأردنية، وشهادة الثانوية العامة 2021 أو المعادلة لها إلى جانب أن يكون الموظف على رأس عمله.

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