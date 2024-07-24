تخصيص 100 الف دينار لحفر بئر ارتوازي بمنطقة "الحمراء" في المفرق

الوكيل الاخباري- خصص مجلس محافظة المفرق 100 ألف دينار لحفر بئر ارتوازي بمنطقة "الحمراء" لغايات تحسين التزويد المائي للمواطنين.

اضافة اعلان



وقال عضو المجلس المحامي إبراهيم الجبور، في بيان اليوم الأربعاء، إنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين وضع المياه في المحافظة، عقد اجتماع مع المسؤولين في وزارة المياه، أسفر عنه اتفاق على حفر بئر ارتوازي بمنطقة "الحمراء" مع تخصيص 100 ألف دينار لتمويل المشروع من موازنة مجلس المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم من قبل كوادر وزارة المياه.



وبين أنه من المتوقع أن ينجز المشروع خلال شهر ونصف ليكون مصدرًا رئيسيًا لتزويد المواطنين بالمياه في المنطقة، لاسيما في أعقاب ازدياد الطلب على المياه.