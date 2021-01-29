تخصيص 100 قاعة لاستقبال المتضررين من السيول

الوكيل الإخباري - خصّصت وزارة الإدارة المحلية، الجمعة، 100 قاعة داخل 100 بلدية في المحافظات كافة، مجهزة من جميع نواحي (المسكن والملبس..) لنقل الأشخاص إليها في حال تضررت منازلهم جراء السيول، بحسب إيعاز من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان.

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وقال كريشان ، في تصريحات صحافية ، إن الوزارة خصصت هذه القاعات ضمن خطط مستقبلية ووضعتها لمراعاة الأماكن أو النقاط الساخنة التي تتأثر بجريان السيول حيث هناك عديد من الأبنية التي شيدت دون تراخيص داخل الأودية أو على أطرافها، وهي مشكلة تعاني منها الوزارة باستمرار عند تشكل السيول التي تجرف بعض من تلك المساكن.



وأضاف كريشان إن غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية تتابع أولا بأول غرف العمليات الموزعة على 100 بلدية في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح أن الوزارة عممت على جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهندسات في كل المحافظات لتتبع العبّارات التي لا تتسع لمياه الأمطار وتعمل على صيانتها وتوسيعها وخاصة العبارات الصندوقية لتتحمل كميات المياه جراء الأمطار.



"التواصل والتنسيق مستمر بين غرف العمليات في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية والأمن العام والأجهزة المعنية كافة لمواجهة أي طارئ" بحسب كريشان.

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