تخصيص 220 طن خلطات اسفلتية لبلدات سهل حوران

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية سهل حوران المهندس علي الشبول، إن البلدية خصصت 220 طن خلطة اسفلتية ساخنة لبلدات سهل حوران، جرى توزيعها وفق المساحة المطلوبة والمحددة لكل بلدة.



وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عملية ترقيع الحفر بالخلطات الاسفلتية في طرق بلدات سهل حوران ما زالت قائمة، حيث خصص 85 طنا لبلدة الطرة، و 70 طنا لبلدة الشجرة، و30 طنا لبلدة عمراوة، و20 طنا لبلدة ذنيبة.

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