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تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن
إشارات الباص السريع الضوئية بالعنابي
"الإحصاءات": تزايد ملحوظا بمساحات زراعة الصبار في المملكة
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10-8 دنانير أجرة "فريط" الزيتون يومياً
إصابة طالب بمرض التهاب السحايا في مدرسة الفاروق.. والتربية توضح
وزير الزراعة: إسرائيل "تترجّى" لإعادة الاستيراد من الأردن.. ولا وجود للكوليرا في الخضار الأردنية
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غالانت: لا توجد صفقة تلوح في الأفق مع حماس
8 شهداء بقصف إسرائيلي قرب مفترق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة
إعلام عبري: وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون
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منتخب سوريا وصيفا لبطولة كأس ملك تايلاند
منتخب الجزائر يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"
نادي الوحدات يحدد موعد الانتخابات
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"زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها
كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير
بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"
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