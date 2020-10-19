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الإثنين، 19-10-2020 03:20 م

تخصيص 40 بالمئة من موازنة البلقاء للمشاريع المستمرة

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة أن نحو 40 بالمئة من موازنة المحافظة خصصت للمشاريع المستمرة و60 بالمئة لإنشاء مشاريع جديدة.

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وقال العواملة، إن مجلس المحافظة أقر موازنة عام 2021 البالغة نحو 9 ملايين دينار، وحظي قطاع التعليم بأكبر حصة من الموازنة تلاها قطاع المياه فالأشغال العامة والصحة وبقية القطاعات.


واشار إلى أن المشاريع التي ستنفذ خلال العام 2021 تتضمن بناء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وصيانة عدد من المدارس وفتح وتعبيد طرق زراعية وصيانة وإنارة الطرق الرئيسة وإنشاء مديرية أراض في الشونة وإنشاء وتوسعة مراكز صحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمراكز وإصلاح وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.


 




 

 


 

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